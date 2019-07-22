Мать президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова находится в Германии в тяжелом состоянии. Новость сообщает издание "Хроника Туркменистана" со ссылкой на источники.

По данным хроники, Огулабат Бердымухамедова пребывает в больнице в Германии уже 10 дней. Врачи оценивают состояние женщины как стабильно тяжелое. В сообщении также говорится, что еще 21 мая бригада из 10 турецких врачей прилетела в Ашхабад. Это связывают с тем, что матери президента стало хуже.

Страна писала о том, что издание "Говорит Москва" сообщала о смерти лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова со ссылкой на политолога, директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Позже Туркменистан опроверг информацию о смерти.

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