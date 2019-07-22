ЦИК обработала больше полутора процента бюллетеней. Лидирует "Слуга народа" с 38,96%, у радикалов - почти 8%
По состоянию на 00:17 Центральная избирательная комиссия обработала 1,65% бюллетеней. Данные по результатам голосования на основании этих бюллетеней отображены на табло ЦИК.
Согласно информации на табло комиссии, лидирует президентская партия "Слуга народа" с 38,96%.
Далее распределение голосов идет следующим образом:
- Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 10,70%;
- "Европейская Солидарность" - 9,03%;
- "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 8,64%;
- Радикальная партия Олега Ляшко - 7,66%;
- Партия "Голос" - 5,83%.
Скриншот: YouTube/ 112 Украина
Остальные партии набирают менее 3,5%. Из них больше всех голосов пока у "Силы и чести" - 3,49%.
Напомним, "Страна" подвела первые итоги парламентских выборов в Украине.
Мы также ведем онлайн-хронику данных о том, кто проходит в Верховную Раду по итогам внеочередных выборов 21 июля.
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