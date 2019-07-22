По состоянию на 00:17 Центральная избирательная комиссия обработала 1,65% бюллетеней. Данные по результатам голосования на основании этих бюллетеней отображены на табло ЦИК.

Согласно информации на табло комиссии, лидирует президентская партия "Слуга народа" с 38,96%.

Далее распределение голосов идет следующим образом:

Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 10,70%;

"Европейская Солидарность" - 9,03%;

"Оппозиционная платформа - за жизнь" - 8,64%;

Радикальная партия Олега Ляшко - 7,66%;

Партия "Голос" - 5,83%.

Скриншот: YouTube/ 112 Украина

Остальные партии набирают менее 3,5%. Из них больше всех голосов пока у "Силы и чести" - 3,49%.

Напомним, "Страна" подвела первые итоги парламентских выборов в Украине.

Мы также ведем онлайн-хронику данных о том, кто проходит в Верховную Раду по итогам внеочередных выборов 21 июля.