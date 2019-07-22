Лидер партии "Самопомич" и мэр Львова Андрей Садовый заявил о намерении покинуть пост руководителя и сосредоточиться на обязанностях городского головы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Свое решение Садовый объяснил проигрышем политсилы на выборах. А также тем, что совмещать партийные и мэрские обязанности сложно.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии – это очень тяжело. Это я увидел за 5 лет. Поэтому моя работа – я являюсь мэром Львова, и я думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку, и партия должна выбрать нового руководителя", - признался чиновник в эфире телемарафона "Выбор страны" на канале "1+1" в воскресенье вечером.

На вопрос, кого он видит во главе партии, Садовый не дал конкретного ответа. "Мы имеем очень много классных, качественных людей, я думаю, что будут достойные люди. И я остаюсь в "Самопомичи", я никуда не денусь. Я ее создавал, для меня это как мой родной ребенок", - сказал политик.

Как писала "Страна", по результатам экзитполов "Самопомич" не проходит в Верховную Раду нового созыва. Данные Всеукраинского экзитпола показали у партии всего 0,6%.

Мы также сообщали, что Садовой перед началом президентской кампании в октябре прошлого года заверил, что больше не будет баллотироваться в мэры.