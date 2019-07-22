Один из самых одиозных представителей прошлой власти – Сергей Пашинский (экс-нардеп от "Народного фронта" в этом году был самовыдвиженцем) не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы пройти в Верховную Раду. Он проигрывает на мажоритарном округе №64 в Коростене Житомирской области. Его оппонентом, который побеждает по предварительным данным корреспондентов "Страны", стал действующий депутат Владимир Арешонков, который на прошлых выборах прошел в Раду от "БПП". Но теперь тоже баллотировался как самовыдвиженец.

Ранее журналисты "Страна" побывали на округе Пашинского, где всего было зарегистрировано девять кандидатов. В городе политической рекламы и билбордов было больше у Пашинского, 64-й округ также побил все рекорды по "гречкосейству", причем главным "гречкосеем" оказался также Сергей Пашинский. Но что интересно - основными избирателями здесь являются пенсионеры, которые и сделали свой выбор.

Многие местные в разговоре со "Страной" припоминали Пашинскому все его грехи – от скандала с новогодней стрельбой до возможной причастности к расстрелам на Майдане. Для таких коростенцев одиозность кандидата, по всей видимости, перевесила любые предвыборные "плюшки".

Напомним, в Киеве во всех округах побеждают кандидаты от партии "Слуга народа".

Также "Страна" публиковала итоги борьбы по партийным спискам: у "Слуги народа" будет около 125 мест, у "Оппоплатформы" - около 35.