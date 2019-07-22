На выборах в Верховную Раду IX созыва 21 июля явка составила 49,84%. Как сообщает "Интерфакс-Украина", такой показатель ЦИК определила на основе данных их всех 199 округов.

Сведения о явке отображаются на табло в Центральной избирательной комиссии Украины. 

Явка по областям составила:

  • в Винницкой области - 51,03%;
  • в Волынской - 52,26%;
  • в Днепропетровской - 50,91%;
  • в Донецкой - 45,71%;
  • в Житомирской - 51,48%;
  • в Закарпатской - 41,16%;
  • в Запорожской - 50,82%;
  • в Ивано-Франковской - 48,04%;
  • в Киевской - 50,30%;
  • в Кировоградской - 49,40%;
  • в Луганской - 49,23%;
  • во Львовской - 53,42%;
  • в Николаевской - 47,09%;
  • в Одесской - 46,97%;
  • в Полтавской - 54,10%;
  • в Ровенской - 48,02%;
  • в Сумской - 52,24%;
  • в Тернопольской - 54,21%;
  • в Харьковской – 50,43%;
  • в Херсонской - 43,93%;
  • в Хмельницкой - 53,17%;
  • в Черкасской - 51,53%;
  • в Черновицкой - 42,06%;
  • в Черниговской - 54,80%;
  • в Киеве - 48,97%.

Напомним, "Страна" отслеживает все события, связанные с выборами в парламент.

Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!