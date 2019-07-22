До 50% не дотянули. Опубликована окончательная явка на выборах в Раду
На выборах в Верховную Раду IX созыва 21 июля явка составила 49,84%. Как сообщает "Интерфакс-Украина", такой показатель ЦИК определила на основе данных их всех 199 округов.
Сведения о явке отображаются на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.
Явка по областям составила:
- в Винницкой области - 51,03%;
- в Волынской - 52,26%;
- в Днепропетровской - 50,91%;
- в Донецкой - 45,71%;
- в Житомирской - 51,48%;
- в Закарпатской - 41,16%;
- в Запорожской - 50,82%;
- в Ивано-Франковской - 48,04%;
- в Киевской - 50,30%;
- в Кировоградской - 49,40%;
- в Луганской - 49,23%;
- во Львовской - 53,42%;
- в Николаевской - 47,09%;
- в Одесской - 46,97%;
- в Полтавской - 54,10%;
- в Ровенской - 48,02%;
- в Сумской - 52,24%;
- в Тернопольской - 54,21%;
- в Харьковской – 50,43%;
- в Херсонской - 43,93%;
- в Хмельницкой - 53,17%;
- в Черкасской - 51,53%;
- в Черновицкой - 42,06%;
- в Черниговской - 54,80%;
- в Киеве - 48,97%.
Напомним, "Страна" отслеживает все события, связанные с выборами в парламент.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!