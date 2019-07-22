В Никополе 99-летняя пенсионерка три дня провела без хлеба потому что к ней не приходил соцработник. Когда к женщине пришли из ЦИК, та умоляла купить ей хлеба и целовала руки членам комиссии. Новость передает "Nikopolnews" со ссылкой на пост пользователя Facebook Владимира Гордиенко в группе "Типичный Никополь".

Фото: Facebook/"Типичный Никополь"

В день внеочередных парламентских выборов 21 июля к женщине пришли члены комиссии и принесли бюллетень, чтобы она смогла проголосовать. Женщина, которая плохо ходит, имеет проблемы со слухом и зрением, очень обрадовалась визиту сотрудников ЦИК, со слезами на глазах просила купить ей хлеба и рассказала, что социальный работник давно ее не навещал.





Владимир призывает неравнодушных людей и депутатов помочь женщине и обращает внимание на проблему одиноких пенсионеров.

Напомним, что "Страна" ранее рассказывала историю пенсионера с болезнью Альцгеймера, который пропал на пять дней.

Кроме того, мы писали, материал о том, как и кому в Украине индексировали пенсии с 1 июля.