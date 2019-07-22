В Запорожье на избирательном участке, который находился в школе №32 Хортицкого района неизвестные распылили слезоточивый газ после закрытия участка. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

Отмечается, что слезоточивый газ распылили через окно. Сначала члены комиссии услышали стук, а потом резкий запах. Одной женщине стало плохо, ей вызвали "скорую", сейчас состояние здоровья стабильное. Полиция задержала троих подозреваемых, сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по факту хулиганства.

Подсчет голосов был приостановлен на 40 минут. Однако работа комиссии возобновилась в другом помещении.

Как сообщала "Страна", на участке во Львове 94-летняя бабуля попыталась съесть свои бюллетени.

В Киеве 20-летний парень попытался вынести бюллетени с участка. А в Харькове полиция искала взрывчатку сразу на 14 избирательных участках.