В столице члены участковой избирательной комиссии подписали протоколы подсчета голосов до окончания голосования. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В Голосеевском районе Киева наблюдательница сообщила в полицию, что обнаружила протокол подсчета голосов, подписанный членами участковой избирательной комиссии. К тому времени голосование еще не завершилось.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции. На месте информация о правонарушении подтвердилась.

В связи с нарушением начато уголовное производство по ч. 3 ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от одного года до трех лет.

Как сообщает полиция, аналогичная ситуация случилась и в Соломенском районе Киева. Наблюдатель заметил, что члены комиссии подписывают незаполненный протокол подсчета голосов, и вызвал полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала правонарушение.

Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) УК Украины. За указанное правонарушение предусмотрено от 3 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 2-3 лет.

Как сообщала "Страна", 21 июля полиция задержала автобусы с подозрительными пассажирами по дороге в Киев.

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