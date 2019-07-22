Полиция Одесской области разыскивает несовершеннолетнюю девочку по имени Диана Спивак. Об этом сообщается на Facebook-странице полиции.

Как сказано в объявлении о розыске, 15 июля 2019 года девочка ушла из дома в магазин и до настоящего времени не вернулась.

Овидиопольский отделом полиции ГУ Нацполиции в Одесской области сообщает приметы пропавшей.

"Несовершеннолетняя Спивак Диана Александровна, 2006 года рождения. Приметы: рост 160 см, волосы светлые короткие (наголо), худощавого телосложения. Была одета: футболка и шорты", - отмечают полицейские.

Скриншот: Facebook/ gunp.odessa

Правоохранители просят всех, кто обладает любой информацией о местонахождении подростка, сообщить в Овидиопольский отдел Нацполиции Одесской области по телефонам: 050-412-22-27, 04851-3-15-90, 097-305-21-69 или 102.

Фото: Facebook/ gunp.odessa

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