В пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщили, что надеются, что Арсен Аваков не будет главой Министерства внутренних дел Украины. Об этом заявил четвертый номер в списке "Слуги народа" Давид Арахамия (Браун), пишет "Громадське".

"Я надеюсь, что нет (не будет министром внутренних дел - Прим.Ред.). Хотя он много на избирательном процессе помогал, и все признали, что это были лучшие выборы", - заявил Арахамия. Он также добавил, что на должность главы правительства партия "Слуга народа" рассматривает 3-4 кандидатуры, в частности Андрея Коболева, Юрия Витренко и Александра Данилюка.

Напомним, в МВД сообщили, что внеочередные парламентские выборы прошли без системных нарушений.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал всех участников избирательного процесса соблюдать 21 июля закон о выборах - независимо от их идеологии и отношения к власти.

Как сообщала "Страна", Аваков матерным эмоджи оценил приговор итальянского суда для атошника Маркива.