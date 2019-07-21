Полиция задержала автобусы с подозрительными пассажирами по дороге в Киев
Полиция Киевской области остановила по пути в столицу подозрительные автобусы, о которых сообщили бдительные жители пригородов Киева. Об этом сообщает сайт Национальной полиции Киевской области.
Как отмечается в заметке на сайте, за час до завершения внеочередных парламентских выборов в полицию Киевщины поступили сообщения о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева. Звонки были приняты службой охраны правопорядка от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.
Полиция приступила к проверке полученной информации. Во время остановки некоторых транспортных средств правоохранители действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и направлялись в Киев.
Фото: kv.npu.gov.ua
Сейчас полицейские выясняют цель вечернего путешествия.
Правоохранители сообщают, что и в дальнейшем будут реагировать на сообщения граждан в целях предупреждения провокаций.
Видео: YouTube/ Поліція Київщини
Ранее "Страна" писала, что в МВД не отметили системных нарушений во время внеочередных выборов 21 июля.
Напомним, мы ведем хронику выборов в парламент и подсчета голосов в ЦИК.