Полиция Киевской области остановила по пути в столицу подозрительные автобусы, о которых сообщили бдительные жители пригородов Киева. Об этом сообщает сайт Национальной полиции Киевской области.

Как отмечается в заметке на сайте, за час до завершения внеочередных парламентских выборов в полицию Киевщины поступили сообщения о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева. Звонки были приняты службой охраны правопорядка от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

Полиция приступила к проверке полученной информации. Во время остановки некоторых транспортных средств правоохранители действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и направлялись в Киев.

Фото: kv.npu.gov.ua

Сейчас полицейские выясняют цель вечернего путешествия.

Правоохранители сообщают, что и в дальнейшем будут реагировать на сообщения граждан в целях предупреждения провокаций.

Видео: YouTube/ Поліція Київщини

Ранее "Страна" писала, что в МВД не отметили системных нарушений во время внеочередных выборов 21 июля.

Напомним, мы ведем хронику выборов в парламент и подсчета голосов в ЦИК.