На избирательном округе № 211 в Голосеевском районе Киева, где побеждает Александр Юрченко от "Слуги народа", проходит стихийный митинг. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна.ua

Митинг сторонников Юрченко собрался из-за того, что главный соперник кандидата от "Слуги народа" - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив (баллотируется от "Европейской солидарности") объявил, что по экзитполу побеждает именно он. После этого под зданием окружной выборной комиссии Юрченко собрал группу поддержки, сами смонтировали сцену, с которой кандидат "Слуги народа" выступил с речью.

Фото: Страна.ua

Само выступление Юрченко выложил в Facebook. "Не хотим оставлять ту власть из-за тех коррумпированных действий, которые они делали на протяжении всех этих лет. Но мы побеждаем, мы создаем новую Верховную Раду, народную. Друзья, главное - защитить свои голоса. За нами - победа. О нашей победе говорят экзитполы, о нашей победе говорят все. Голосеевцы, киевляне выбрали по-настоящему народных депутатов. Очень благодарен вам за вашу позицию и вашу поддержку. Вместе победим", - заявил Юрченко.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" опубликовала полный список депутатов, которые проходят в Раду по мажоритарке.

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