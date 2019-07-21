Полузащитник футбольного клуба "Волынь" (Луцк) Денис Кожанов специально не забил мяч с пенальти в товарищеском матче против ФК "Львов". Видео опубликовал YouTube-канал луцкой команды.

В конце матча судья дал "Волыне" право бить пенальти. Футболисты из львовского клуба пытались оспорить пенальти, доказывая судье, что нарушения не было, но арбитр не отменил пенальти. Тогда Кожанов подошел к отметке и специально ударил мимо ворот соперника.

В результате матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Львова".

Видео: YouTube/Ф.К. Волинь

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