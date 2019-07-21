Правоохранительные органы не отметили системных нарушений во время внеочередных выборов 21 июля. Как сообщает Департамент коммуникации МВД, об этом во время брифинга заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По словам Ярового, силы, призванные охранять порядок на участках, полностью справились с задачей.

"Правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса. Самое главное - у нас нет ни одного пострадавшего гражданина. Полиция, гвардейцы, спасатели и пограничники на 100% справились с возложенными на них обязанностями и обеспечили избирательный процесс", - сказал заместитель министра.

Он добавил, что работа полиции после закрытия участков не завершена.

"Для полиции работа не заканчивается, она еще обеспечивает безопасность при подсчете голосов", - отметил Яровой.

Видео: YouTube/ МВС УКРАЇНИ

А глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что в воскресенье полицейские зарегистрировали 2105 заявлений и сообщений, связанных с проведением внеочередных выборов. В заявлениях отмечены главным образом случаи незаконной агитации (504), подкупа избирателей (74), препятствования осуществлению избирательного права (67), конфликты (46), фотографирование бюллетеней (38), повреждение бюллетеней (31) и сообщения о минировании (26).

Правоохранители внесли 71 сообщение в Единый реестр правонарушений.

Также Князев рассказал, что полиция зафиксировала большое количество "гастролеров" - молодых людей, которые заявляли, будто едут на рыбалку. Однако полиция находила их у избирательных участков с битами, оружием и черенками для лопат.

В усиленном режиме полицейские продолжит работу ночью.

Напомним, "Страна" внимательно следит за тем, как Украина выбирает новый парламент.