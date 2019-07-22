Сегодня, 21 июля, футболисты киевского "Динамо" неудачно провели контрольный поединок против новичка Премьер-лиги ковалевского "Колоса". Игра на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершилась поражением киевлян - 1:3. Об этом сообщает "Укринформ".

Мячи забили: Артем Беседин (59-я минута) - у динамовцев; Виталий Гавриш (55, с пенальти), Владислав Нехтий (75) и Александр Черноморец (90+2) - в составе "Колоса".

На 90+1 у "Динамо" за фол последней надежды удален с поля защитник Никита Бурда.

Как сообщала "Страна", сегодня же донецкий футбольный клуб "Шахтер" одолел "Олимпик" со счетом 3:0. Ранее "Шахтер" обыграл дебютанта Премьер-лиги перед Суперкубком с Динамо. Напомним, юного полузащитника Динамо и сборной Украины включили в список футбольных звёзд будущего.