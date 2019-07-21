В интернет выложили фотографию собаки, удивительно похожей на американского актера Ричарда Гира. Снимок появился на англоязычном ресурсе surffunny.com, который специализируется на мемах, веселых видео и фотоприколах.

По чертам и выражению морды животное - просто лохматая копия голливудской звезды 1990-х.

Фото: surffunny.com

Фото: imgur.com

В комментариях посетители ресурса изумляются невероятному сходству и шутя спрашивают, какое приложение было использовано, чтобы трансформировать артиста в собаку. Правда, кое-то находит, что пес - вылитый Киану Ривз.

Ранее "Страна" сообщала, что Ричард Гир сыграл свадьбу с испанской журналисткой Алехандрой Сильве, которая младше его на 33 года.

Мы также рассказывали о том, что фронтмен американской группы 30 Seconds To Mars и актер Джаред Лето дал концерт на пешеходном мосту в Киеве.