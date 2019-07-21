Соратник экс-президента Петра Порошенко, "смотрящий за судами" Александр Грановский не набрал нужное количество голосов для избрания в Верховную Раду по 169 округу в Харькове. Об этом сообщила New Image Marketing Group со ссылкой на экзитпол в Facebook.

"Вот и результаты заядлой борьбы на 169-м округе. Тот момент когда тройка лидеров постоянно менялась на протяжении кампании. Тот момент, когда некоторых кандидатов то снимали с гонки, то возвращали в нее. Понятное дело, речь идет о результатах экзитпола, а не о подсчитанных ЦИК голосах избирателей. Наслаждайтесь!", - сказано в сообщении.

По данным New Image Marketing Group, за Александра Куницкого (Слуга народа) проголосовали более 48 % избирателей, за Александра Кирша (самовыдвиженец) - 14 %, за Александра Грановского (самовыдвиженец) - более 11 %. Статистическая погрешность полученных данных составляет 1,6 %.

Фото: facebook.com

Напомним, что Шестой апелляционный административный суд Киева отменил решение Центральной избирательной комиссии о снятии с выборов кандидата в народный депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого. ЦИК подавала апелляцию, но проиграла.

Также мы писали о том, что ЦИК начала публиковать первые результаты выборов в Раду.