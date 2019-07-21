В избирательном округе №47 по результатам экзитпола партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" набрала 55,72%, а кандидат-мажоритарщик от этой политсилы Юрий Солод - 55,08%. Такие данные опроса, проведенного Аналитическим центром "Социомодус", приводит сайт "Оппоплатформы".

Согласно данным экзитпола, по 47-му одномандатному избирательному округу побеждает кандидат от ОПЗЖ Юрий Солод с поддержкой 55,08%. Второе место – у Василия Патлачука от "Слуги народа" с 17,12%. За ним идет кандидат-самовыдвиженец Олег Недава (14,15%). На четвертом месте – Вадим Лях от "Оппозиционного блока" с рейтингом 7,60%.

Фото: zagittya.com.ua

Среди партий на 47-м округе уверенно лидирует "Оппозиционная платформа – За жизнь" с поддержкой 55,72%. За ней следует "Слуга народа" – 21,47%. На третьем месте – "Партия Шария" с рейтингом 6,36%. 5%-ный барьер не преодолели "Оппозиционный блок" – 4,60% и "Европейская солидарность" – 3,76%.

Фото: zagittya.com.ua

В избирательный округ №47 входят Славянский и Александровский районы, города Славянск, Николаевка и Святогорск.

Экзитпол проводился центром "Социомодус" с момента открытия и до закрытия участков. Всего было опрошено 4744 избирателей по партийным спискам и 4549 – по мажоритарным кандидатам.

"Страна" в режиме онлайн ведет хронику внеочередных выборов в Верховную Раду.