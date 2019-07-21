Обнародованы данные по выборам в Верховную Раду в результате обработки 0,03% голосов. Первые итоги появились на табло в Центральной избирательной комиссии. Данные по обработке 0,03% бюллетеней появились в 22:08 по Киеву.

Согласно данным ЦИК, пятипроцентный барьер преодолевают пять партий. "Слуга народа" набирает 48% голосов, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 11,51%. На третьем месте "Европейская солидарность" Петра Порошенко с 8,12%. За "ПЕС" следуют Радикальная партия Олега Ляшко (6,78%) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (5,81%).

Фото: табло в ЦИК

Напомним, "Страна" приводила данные по всем экзитполам, согласно которым в парламент проходят "Слуга народа", "Оппоплатформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Мы также сравнивали выборы в Раду-2019 с 2014 годом по явке на 16:00.