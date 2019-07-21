Сегодня, 21 июля, легендарная Metallica на концерте в Москве исполнила песню "Группа крови". За Виктора Цоя спел Роберт Трухильо. "Лужники" громко поддержали исполнителей. Об этом сообщают российские СМИ.

На видео, снятом фанатами, слышно, что зрители сперва даже онемели от неожиданности. "Ничего себе", - слышно из толпы.

Однако припев весь стадион пел вместе с кумирами на русском языке. Выступление группы Metallica в России проходит в рамках мирового турне WorldWired Tour.

Как сообщала "Страна", все песни Виктора Цоя хотят удалить из Apple Music и Google Play.

Напомним, паспорт Виктора Цоя, найденный за холодильником, продали за 9 миллионов. Ранее к 55-летию Виктора Цоя "Яндекс" выпустил клип, снятый одним кадром.