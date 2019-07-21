В Украине сегодня, 21 июля, завершились досрочные выборы в Верховную Раду. С этого момента уже можно прогнозировать сроки, когда заработает новый состав парламента.

Теперь ЦИК в течение 15 дней должна подсчитать голоса – поэтому не позднее 5 августа станут известны имена всех 424 новоизбранных народных депутатов. Затем, не позднее 10 августа результаты голосования должны опубликовать в официальной прессе.

Далее, чтобы собраться на первое заседание, у новоизбранной Верховной Рады есть 30 дней. То есть, парламент должен заработать не позднее 9 сентября. После этого еще 30 дней – до 8 октября – у народных депутатов есть на формирование коалиции. Затем начнется распределение министерских портфелей и создание нового Кабмина.

В то же время, все может произойти гораздо быстрее. По словам представителя Зеленского в парламенте, если ЦИК не будет тянуть до крайних сроков, то первое заседание Верховной Рады можно провести 24 августа.

"Страна" публиковала итоги борьбы по партийным спискам: у "Слуги народа" будет около 125 мест, у "Оппоплатформы" - около 35.

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