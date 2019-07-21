Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила будет в оппозиции к новой власти и у нее будет больше прогнозируемых 30 мандатов. Как сообщает "Українська правда", об этом он сказал во время прямого включения на канале "112 Украина".

По словам политика, "Оппоплатформа" видит себя в парламенте исключительно в качестве оппозиционной политсилы.

"Роль" Оппозиционные платформы - За жизнь "в парламенте - исключительно оппозиция. И это было решено задолго до окончания выборов. Мы это хорошо понимали и сознательно к этому шли. Мы будем оппозиционной фракцией в парламенте 9-го созыва", - отметил Медведчук.

На вопрос журналиста, что может сделать фракция, состоящая из 30 человек, Медведчук ответил, что депутатов от ОПЗЖ будет больше.

"Я не знаю социологов, которые дают около 30 мандатов. Я думаю, вы глубоко ошибаетесь, и их будет намного больше. Но дело не в количестве мандатов, а в той политической программе, которую мы будем реализовывать", - возразил лидер "Оппоплатформы".

Также Медведчук рассказал о планах политсилы насчет работы в Раде.

"Мы будем делать все необходимое, чтобы парламент установил мир и посодействовал установлению мира в стране и прекратил боевые действия. Мы будем добиваться изменения экономического курса, снижения нагрузки на людей и изменения драконовских жилищно-коммунальных тарифов... Мы будем менять налоговое законодательство", - заявил он.

Политик также выразил уверенность, что у партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" никакой коалиции без "Слуги народа" не будет.

"Коалицию у нас будет формировать одна партия - "Слуга народа". Более того, я верю в то, что они могут создать коалицию на базе своей партии с учетом мажоритарщиков. А если им потребуется еще кто-то - они найдут. Кто это будет, мне неизвестно", - сказал Медведчук.

При этом он заверил, что ради блага Украины депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" готовы партнерствовать со всеми фракциями.