Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что главным партнером партии в новоизбранной Верховной Раде станет партия Святослава Вакарчука "Голос". Об этом Порошенко сообщил во время пресс-конференции по итогам внеочередных парламентских выборов, пишет "Интерфакс-Украина".

"Главным партнером мы считаем наиболее идейно близкую партию "Голос", если официальные результаты ЦИК подтвердят данные экзит-полов", - заявил Порошенко. При этом он предложил представителям политсил "умерить эмоции предвыборной кампании и объединиться на европейской и евроатлантической платформе". Порошенко напомнил, что уже отмечал: "Мы идем в Верховную Раду точно не по должностям".

Напомним, Порошенко и Ко развернули кампанию против жителей востока Украины.

Ранее Святослав Вакарчук заявил, что бросать "Океан Эльзы" ему запретил Бог.

По данным Гражданской сети "Опора", явка на выборах в Раду составила 49,3%.