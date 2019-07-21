Партия "Слуга народа" надеется, что новоизбранная Верховная Рада Украины начнет свою работу как можно быстрее – уже в августе 2019 года, причем неплохо было бы первое заседание "привязать ко Дню Независимости". Такое мнение высказал руководитель предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко, пишет Радио Свобода.

В любом случае ждать крайнего срока, который предусматривает закон (9 сентября) в партии не планируют. "Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатое (августа – прим. ред.) – это, возможно, еще рано. Кстати, хорошая идея: привязать это ко Дню Независимости (День Независимости Украины, 24 августа – прим. ред.)", – отметил Корниенко.

Напомним, что в Киеве во всех округах побеждают кандидаты от партии "Слуга народа".

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