Явка на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля, по данным параллельного подсчета Civil Network OPORA, составила на 20:00 - 49,3% (погрешность 0,6%). Об этом сообщила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Явка по данным параллельного подсчета Civil Network OPORA на 20:00 - 49,3% (погрешность 0,6%). Юг - 47,1%; Центр - 50,9%; Восток - 49,5%", Запад - 48,5%", - сообщила Айвазовская в соцсети.

Она также добавила, что погрешность для регионов составляет 1,5%.

Фото: facebook.com/olga.ajvazovska

По данным ЦИК, явка на 16:00 оказалась на 10% ниже, чем на выборах президента.

Также "Страна" сообщала о том, кто победил на выборах в Раду по данным экзитполов.

Отметим, что опубликовано сравнение выборов в Раду-2019 с 2014 годом по явке на 16:00.