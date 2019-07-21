После того, как завершилось голосование на досрочных выборах в парламент, лидеры пяти партий, которые по данным экзитполов проходят в Верховную Раду, сделали первые заявления. Уже прозвучали предложения коалиции. Так, в пропрезидентской "Слуге народа" сказали, что не прочь объединиться с "Голосом". Об этом же заявили в "Евросолидарности" Петра Порошенко и "Батькивщине" Юлии Тимошенко. А в "Оппозиционной платформе" заявили, что не собираются вступать в коалицию со "Слугой народа".

Слуга народа (экзитполы - 42,7-44,7%)

В штабе "Слуги народа" выступил Владимир Зеленский. Среди ключевых заявлений, которые прозвучали, можно выделить:

Приоритет власти - это прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией. "Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос (обмена пленными - ред.). Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас. Сроков точных я не могу дать, потому что это была бы неправда", - сказал Зеленский.

Зеленский официально пригласил Вакарчука войти в коалицию со "Слугой народа". Но намекнул, что премьером лидер "Голоса" не будет. "Наша инициатива к господину Вакарчуку была еще на президентских выборах. Мы приглашаем к разговору господина Вакарчука. Вопрос по поводу премьера Вакарчука - это вопрос к нему, потому что это большая ответственность", - сказал президент.

Также он отмел премьерство Тимошенко, заявив, что возглавить Кабмин должно "новое лицо, гуру в экономике".

В новой Раде будет принят закон об импичменте президента.

Зеленский намекнул на скорые местные выборы. "Не расслабляйтесь", - сказал президент на вопрос о перспективе проведения новых выборов.

Президент анонсировал объединение трех гуманитарных министерств в одно - Минстець, Минмолодежи и спорта и Министерство культуры.

Оппозиционная платформа (экзитполы - 11,5-12,9%)

Лидер "Оппоплатформы" Юий Бойко сказал, что главный приоритет политической силы - вернуть мир. "Мы – вторая по величине политическая сила (в Верховной Раде нового созыва - прим. ред.), будем залогом того, что это произойдет. И все люди в ближайшее время почувствуют облегчение", - заверил Бойко, говоря о мирных инициативах.

Виктор Медведчук заявил, что "Оппозиционная платформа - за жизнь" не собирается входить в коалицию с партией "Слуга народа".

Европейская солидарность (экзитполы - 8,5-8,9%)

Экс-президент Петр Порошенко, который идет первым номером в "Европейской солидарности" заявил, что своим главным партнером считает наиболее идейно близкую партию "Голос".

"Главным партнером мы считаем наиболее идейно близкую партию "Голос", если официальные результаты ЦИК подтвердят данные экзитполлов" - сказал лидер "Евросолидарности".

При этом он не ответил на вопрос журналистов, возглавит ли фракцию своей партии в парламенте.

Батькивщина (экзитполы - 7,5-8,5%)

Юлия Тимошенко заявила, что в оппозицию уходить не собирается. На вопрос, с кем из партий, которые сейчас попадают в парламент, "Батькивщина" готова объединяться, Юлия Тимошенко отметила, что речь может идти о коалиции только со "Слугой народа" и "Голосом".

Голос (экзитполы - 5,94-6,5%)

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук, партия которого по данным экзитполов преодолевает отметку в 5% на выборах в Верховную Раду, заявил, что продолжит выступать с рок-группой "Океан Эльзы". Об этом он сказал на брифинге в штабе партии "Голос".

Он отметил, что закон не запрещает заниматься творческой деятельностью: "Бог запрещает мне ею не заниматься", – добавил Вакарчук. "Я человек, который декларирует отсутствие двойных стандартов. Разве вы сможете поверить, что я искренне скажу вам, что мне больше не интересно заниматься музыкой? Не поверите, скажете, что играю на публику. Так как играть я не умею, то искренне считаю, что "Океан Эльзы" будет существовать. Слава Богу, закон разрешает заниматься творчеством, а Бог запрещает мне ею не заниматься", - сказал он на брифинге в штабе в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе его музыкальной группы.