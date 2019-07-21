На внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00 проголосовали 49,53% избирателей. Как сообщает "Интерфакс-Украина", такие данные отображены на табло Центральной избирательной комиссии.

Свежие данные по явке появились на табло в ЦИК около 21:20 в воскресенье. Процент явки установлен на основании сведений, поступивших из 51 округа. Общее количество территориальных избирательных округов - 199.

На сайте Центризбиркома приведены данные по состоянию на 20:00, поступившие из 40 округов. Согласно этим показателям, самая высокая активность избирателей зафиксирована в Хмельницкой (57,53%), Львовской (54,71%) и Полтавской (54,16%) областях.

Ранее "Страна" публиковала сравнение выборов в Верховную Раду-2019 с 2014 годом по явке на 16:00.

Также мы отмечали, что на парламентских выборах 21 июля украинцы снизили свою активность и по сравнению с обоими турами президентских выборов, и по сравнению с голосованием за кандидатов в депутаты в 2014 и 2012 годах.