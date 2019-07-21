Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук, партия которого по данным экзитполов преодолевает отметку в 5% на выборах в Верховную Раду, заявил, что продолжит выступать с рок-группой "Океан Эльзы". Об этом он сказал на брифинге в штабе партии "Голос", передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что закон не запрещает заниматься творческой деятельностью: "Бог запрещает мне ею не заниматься", – добавил Вакарчук. "Я человек, который декларирует отсутствие двойных стандартов. Разве вы сможете поверить, что я искренне скажу вам, что мне больше не интересно заниматься музыкой? Не поверите, скажете, что играю на публику. Так как играть я не умею, то искренне считаю, что "Океан Эльзы" будет существовать. Слава Богу, закон разрешает заниматься творчеством, а Бог запрещает мне ею не заниматься", - сказал он на брифинге в штабе в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе его музыкальной группы.

Напомним, Вакарчук хочет сажать на 15 лет за переговоры с Россией.

Ранее в сети появилось видео с оговоркой Вакарчука про российский Крым.