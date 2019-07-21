Президент Владимир Зеленский намекнул на скорые местные выборы при ответе на вопрос о перспективе проведения новых выборов во время выступления в штабе партии "Слуга народа" 21 июля, сообщает Гордон.

"Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно, потому что завтра утром надо работать... Все ставят вопросы относительно местных выборов. Вам интересно? Не расслабляйтесь", – сказал он. Очередные местные выборы должны пройти в Украине в 2020 году, однако в команде Зеленского допускают вероятность их досрочного проведения.

Сегодня, 21 июля, в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. В 20:00 закрылись избирательные участки в Украине, на некоторых зарубежных голосование продолжается.

Напомним, что в Киеве во всех округах побеждают кандидаты от партии "Слуга народа".

Также читайте о том, что по партийным спискам у "Слуги народа" будет около 125 мест, у "Оппоплатформы" - около 35.