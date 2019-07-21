Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ ) Юрий Бойко заявил, что его политсила в Верховной Раде будет залогом возвращения Украины на мирный путь и что ее не интересуют должности. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Заявление о возвращении в страну мира Бойко сделал во время выступления в штабе после объявления первых экзит-полов в воскресенье вечером. Сопредседатель ОПЗЖ также пообещал сделать Украину лучше и поблагодарил тех, кто отдал голос за его партию.

"Хочу сказать спасибо всем и заверить всех, кто проголосовал сегодня на избирательных участках, что страна изменится, она станет лучше, страна вернется на мирный путь, страна вернется к тому, чтобы заботиться о людях… Мы – вторая по величине политическая сила (в Верховной Раде нового созыва - прим. ред.), будем залогом того, что это произойдет. И все люди в ближайшее время почувствуют облегчение", - заверил Бойко.

Видео: Facebook/ OppositionPlatform

Сопредседатель ОПЗЖ также добавил, что его политсила точно не будет в оппозиции к украинскому народу. Для членов партии главное - выполнить волю избирателей, а не занять высокие должности.

"Вопросы, касающиеся должностей, нас не интересуют. Нам самое главное - выполнить волю избирателей. Когда мы были на митингах, они просили: не предайте нас, сделайте то, что мы говорим... Мы идем в парламент не за портфелями", - отметил Бойко.

Напомним, по данным экзитпола "Социса", "Оппоплатформа" набирает 12,24% голосов. Национальный экзитпол дает ОПЗЖ показатель несколько меньше: 11,5%.

"Страна" анализировала, какие выводы позволяют сделать данные экзитполов по поводу будущего парламента и новой конфигурации власти.