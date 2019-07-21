Сегодня, 21 июля, в Киеве по результатам парламентских выборов на одномандатных избирательных округах побеждают кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа". Об этом сообщают источники "Страны".

Всего по столице 13 избирательных округов. Вот список кандидатов от партии "Слуга народа" на всех округах в Киеве.

Избирательный округ № 211, Голосеевский район - Александр Юрченко;

Избирательный округ № 212, Дарницкий район - Максим Перебейнос;

Избирательный округ № 213, Деснянский район - Артем Дубнов;

Избирательный округ № 214, Днепровский район - Сергей Швец;

Избирательный округ № 215, Деснянский район - Богдан Яременко;

Избирательный округ № 216, Днепровский район - Леся Забуранная;

Избирательный округ № 217, Оболонский район - Марьяна Безуглая;

Избирательный округ № 218, Святошинский район (частично Оболонь) - Дмитрий Гурин;

Избирательный округ № 219, Святошинский район - Николай Тищенко;

Избирательный округ № 220, Подольский район - Анна Бондар;

Избирательный округ № 221, Печерский район - Анна Пуртова;

Избирательный округ № 222, Соломенский район - Роман Грищук;

Избирательный округ № 223, Шевченковский район - Людмила Буймистер;

Партия "Слуга народа" также сообщила о победе своих кандидатов по всем мажоритарным округам Киева на выборах в Верховую Раду. Об этом на брифинге заявил генеральный директор медиахолдинга "1+1 Медиа" Александр Ткаченко, передают "Украинские новости". "Рад сообщить, что по всем 13 округам Киева побеждают кандидаты от "Слуги народа", - сказал он.

По словам Ткаченко, также в двух округах Киевской области побеждают Александр Дубинский и Ольга Василевская.

Как сообщала "Страна", президент Владимир Зеленский рассказал, кого видит премьер-министром. Президент уже проводит переговоры.

Ранее "Страна" сообщала про разгром партии войны и шансе на мир в пяти главных выводах по первым итогам выборов.

Напомним, сразу после выборов Зеленский поддержал идею объединения трех министерств в одно.