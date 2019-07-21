"Посадки" коррупционеров, обещанные им во время президентской предвыборной кампании, будут после того, как заработает новое правительство и будет назначен новый генеральный прокурор Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в штабе партии в воскресенье вечером.

"Что касается посадок, мы занимаемся этим вопросом. Сейчас появится правительство, новый генпрокурор, которые будут работать над всеми обещаниями, которые я давал на протяжении своей предвыборной кампании, и которые подтвердила партия "Слуга народа", - сказал Зеленский в штабе партии в воскресенье вечером.

Когда журналисты попросили Зеленского назвать фамилию будущего генпрокурора, он ответил: "Точно не на "Лу-" начинается, не на "-ко" заканчивается". В настоящее время генеральным прокурором Украины является Юрий Луценко.

Напомним, что Зеленский рассказал, кого видит премьер-министром.

Также президент поддержал идею объединения трех министерств в одно.