Партия "Слуга народа", которая по результатам четырех экзит-полов получила от 42,7% до 44,7%, получит в новой Верховной Раде около 125 мест. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

У "Оппозиционной платформы – За жизнь" будет около 35 мест, "Европейской солидарности" – 25, "Батькивщины" – 23 и "Голоса" – 18. Количество мест в парламенте по партийным спискам по данным экзит-полов:

Напомним, экзитпол Социс сообщил, что на выборах в Верховную Раду партия "Слуга народа" набрала 44,71% голосов, Оппоплатформа - 12,24%. Не преодолевают проходной барьер в 5% и не проходят в парламент "Сила и честь" - 3,67%, "Партия Шария" – 3,47%, "Оппозиционный блок" – 3,15%, Радикальная партия – 2,66%, "Свобода" – 2,15%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,09% и "Гражданская позиция" – 1,22%.

Кроме экзитпола "Социса" и Комитета избирателей Украины сегодня огласили данные еще трех всеукраинских экзитполов.

Напомним, что сегодня "Страна" вела онлайн-хронику дня выборов.