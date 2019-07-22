22 июля на народном календаре Кирилла и Панкратия, в мире отмечают День мозга и День бокса, а также дни рождения целого ряда изветсных людей, таких как Януш Корчак, Мирей Матье и Кирилл Толмацкий. В Украине сегодня официальных и неофициальных праздников нет.

Народные праздники

В народе сегодня отмечают день памяти мучеников Кирилла и Панкратия. Его еще называют Черничный день. Раньше считалось, что эта ягода к 22 июля становится особенно вкусной и дарит крепкое здоровье. Хозяйки заказывали варенья, готовили пироги с этой лесной ягодой. Святым мученикам молились о красоте и здоровье.

В мире

В понедельник отмечается Международный день мозга. Его учредила Всемирная федерация неврологии , чтобы информировать широкий круг людей о здоровье мозга.

Также отмечается Международный день бокса. Это относительно новый праздник, учрежденный по инициативе Международной ассоциации бокса в 2018 году.

События

В 1927 году в Италии появился футбольный клуб "Рома".

В 1944 году был основан Международный валютный фонд. Сегодня членами МВФ являются 189 стан. Фонд выдает кредиты, выдвигая ряд условий. Если Всемирный банк в основном кредитует бедные страны, МВФ чаще всего сосредотачивается на странах испытывающих краткосрочный финансовый кризис и нехватку валюты для покрытия своих обязательств.

В 2011 году в Норвегии Андрес Брейвик совершил массовый терракт, напав на молодежный лагерь на острове Утейа. Он расстрелял 68 человек, еще десятки получили ранения.

Дни рождения

В этот день родился выдающийся польский педагог Януш Корчак. Во время Первой мировой войны он работал в Украине: в Тернополе, приютах Киева. В украинской столице написал книгу "Как любить ребенка". В "Доме сирот", где преподавал Корчак он ввел широкое детское самоуправление. Его работы и взгляды повлияли на мировоззрение известного украинского и советского педагога Василия Сухомлинского.

Во время Второй мировой войны вместе с воспитанниками попал в Варшавское гетто. У него была возможность скрыться, но педагог остался с подопечными. Вместе с ними он отправился в концлагерь Треблинка и, несмотря на то, что в последний момент ему предложили свободу, он не смог оставить детей и погиб в газовой камере.

А также легендарная певица Мирей Матье, которую можно назвать одним из символов Франции.

22 июля родился популярный российский хип-хоп исполнитель Кирилл Толмацкий (Дэцл), умерший в прошлом году в возрасте 35 лет.

Именины

Православные отмечают именины Александра, Андрея, Ивана, Федора, Михаила, Кирилла, Панкрата.