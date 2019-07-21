Президент Украины Владимир Зеленский официально пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможную коалицию со "Слугой народа". Такое заявление глава государства сделал в штабе "Слуги народа".

Зеленский отметил, что партия "Слуга народа" готова к диалогу с партией "Голос". На вопрос, будет ли в "Слуге народа" рассматриваться вопрос о коалиции с "Голосом", Зеленский ответил утвердительно.

"Мы будем, я об этом говорил. Это была наша инициатива. И если вы помните, наша инициатива к господину Вакарчуку была еще с самого начала моей президентской кампании", - напомнил президент.

Впрочем, он добавил, что настаивать на предложении не будет. "Мы больше не можем настаивать. У нас чуть больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем Вакарчука к разговору с удовольствием", – сказал Зеленский.

Когда у президента спросили, есть ли у Вакарчука шанс стать премьер-министром, глава государства дал уклончивый ответ. "Вопрос по поводу премьера Вакарчука - это вопрос к нему, потому что это большая ответственность. И это должен быть гуру экономики, который никогда не был в политике. Мы хотим, чтобы премьером был независимый и компетентен человек, которого уважают в Украине и на Западе", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, "Страна" ведет хронику досрочных парламентских выборов в Украине.

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