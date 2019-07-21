Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерство молодежи и спорта Украины, которую раньше озвучивали представители Зе!команде.

"Я поддерживаю идею. Идею объединения. Структура этого появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас уже есть наше видение этого процесса и разработки наши", - сказал Зеленский в воскресенье в штабе партии в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

До этого стало известно, что в Слуге народа обсуждают вопрос объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта в одно ведомство.

Как сообщил кандидат в нардепы от Слуги народа, генеральный директор 1+1 Александр Ткаченко, партию" вдохновляет опыт Сингапура, Великобритании и Франции".

Напомним, что в "Слуге народа" заявляли, что решили упразднить МинСтець.

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