Повторная проверка территории КПВВ "Майорское" в Донецкой области завершилась, вечером 21 июля пункт пропуска возобновил свою работу. Об этом в Facebook сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

"Пиротехники ГСЧС завершили работы по обследованию территории КПВВ "Майорское". Всего было обнаружено 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины. В 19:24 КПВВ "Майорское" возобновило свою работу", - написал он.

Отметим, что летом пункты пропуска на Донбассе работают с 06:00 до 20:00.

Скриншот: Facebook/ Микола Чечоткін

Напомним, в 06:45 21 июля в полицию поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское" в Донецкой области. Штаб операции Объединенных сил решил временно приостановить его работу. На время проверки сообщения о минировании гражданские лица и персонал контрольных служб были эвакуированы в безопасное место.

Уже в 09:35 КПВВ после проверки возобновил свою работу. Однако позже рядом с пунктом пропуска спасатели нашли мину. После этого КПВВ "Майорское" закрыли во второй раз для более тщательной проверки, в ходе которой обнаружилось несколько взрывоопасных предметов.