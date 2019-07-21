Директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев заявил, что информация о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась и он приносит по этому проводу свои извинения. Об этом он написал в своем Facebook.

Он объяснил, что ранее полученные сведения оказались опровергнуты тем же источником. "Приношу свои извинения родным и близким президента, а так же всем гражданам Туркменистана", - написал Рубаев.

Фото: facebook.com

Гурбангулы Бердымухамедов не появлялся на публике в течение 10 дней перед отпуском

Ранее политолог рассказал, что о смерти Бердымухамедова ему сообщили бизнесмены, работающие в Ашхабаде. "Когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск", — сказал Рубаев.

Посольство Туркменистана в Москве назвало информацию о смерти президента абсолютной ложью. Источник в политических кругах страны сообщил Ленте, что Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери. "(Президент) не умер, а улетел в Германию к матери, которая вот уже 10 дней находится в тяжелом состоянии и прикована к постели", - сказал он.

Ранее "Страна" рассказывала, что известно о президенте Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедове, о смерти которого сообщили сегодня.