Ни одного обстрела позиций Объединенных сил со стороны противника на востоке Украины в воскресенье с полуночи не было. Об этом сегодня, 21 июля, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в воскресенье вечером.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Договоренность о прекращении огня в Донецкой и Луганской областях с 00.01 21 июля была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы. В утренней сводке штаба ООС указывалось, что с начала суток обстрелы не зафиксированы. Позднее пришло сообщении о подрыве в районе города Счастье (Луганской области) на взрывном устройстве, установленном диверсантами, четырех украинских бойцов. Двое из них погибли.

В свою очередь, представители т.н. "ДНР" заявили, что обстрелы 21 июля велись в их направлении. В частности, сообщается, что спустя 12 часов 53 минуты с момента наступления перемирия обстрел с применением стрелкового оружия со стороны Украины велся по направлению Лебединское-Новая Таврия.