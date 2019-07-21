Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщения о смерти которого стали появляться в СМИ 21 июля, но были опровергнуты республикой, уже 13-ый год находится на своем посту, по образованию является стоматологом, а в свободное время пишет книги и поет песни. "Страна" публикует биографию Бердымухамедова.

Гурбангулы Бердымухамедов родился в селе Бабарап Геок-Тепинского района Ашхабадской области Туркменской ССР 29 июня 1957 года. Его отец, Мяликгулы Бердымухамедович Бердымухамедов, был педагогом и начальником отдела исправительно-трудовых учреждений. Гурбангулы - единственный сын в семье, у него есть пять сестер. По слухам, его настоящим отцом был бывший пожизненный президент Туркмении Сапармурат Атаевич Ниязов.

Президент Туркменистана учился на врача. В 1979 году окончил стоматологический факультет Туркменского государственного медицинского института. Любопытно, что с 1980 года Гурбангулы работал по специальности, в 1985 году он даже стал заведующим стоматологическим отделением Центральной районной больницы сельсовета Кеши Ашхабадского района и главным внештатным стоматологом Ашхабадской области.

Кроме того, Гурбангулы Бердымухамедов занимался научной деятельностью. Он является доктором медицинских наук, профессором по специальности "социальная гигиена и организация здравоохранения". С 1990 по 1995 годы Гурбангулы возглавлял стоматологический факультет Туркменского государственного медицинского института, после этого стал работать в стоматологическом центре минздрава.

Фото: meta.ua

Политическая карьера будущего президента началась в 1997 году, когда он стал министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Уже спустя четыре года, в 2001-м, Бердымухамедов становится заместителем председателя кабинета министров Туркменистана.

После смерти первого президента страны Сапармурата Ниязова Бердымухамедов возглавил похоронную комиссию и стал исполняющим обязанности главы государства. На выборах президента 11 февраля 2007 года с результатом 89,23 % он победил на выборах и стал вторым президентом Туркмении. На следующих выборах, в 2012 году, Гурбангулы поддержали 97,14 % избирателей; в 2017 году - 94,27 %. В связи с новыми поправками в конституции Туркмении был избран на семилетний срок вместо ранее предполагавшегося пятилетнего. Таким образом, следующие выборы пройдут в стране только в 2024 году.

Президент Туркменистана женат. У него есть сын Сердар Бердымухамедов и три дочери - Гульджахон, Гульшан, Марина. Также у него уже родилось четверо внуков.

В юности Гурбангулы Бердымухамедов увлекался борьбой и стрельбой. В 1972 году он стал чемпионом Ашхабада по классической борьбе, в 1973 году - чемпионом Туркменистана по стрельбе. По данным местных СМИ, и сейчас президент также увлекается спортом: катанием на спортивном велосипеде, водном мотоцикле. Кроме того, он пишет книги, в том числе, научные. Его перу принадлежат такие работы: "Туркмения — страна здоровых и высокодуховных людей", "Ахалтекинец — наша гордость и слава", "Лекарственные растения Туркменистана", "Имя доброе нетленно".

Кроме того, президент поет и сочиняет песни, некоторые из которых он исполняет с внуками Так, в конце 2011 года стал автором и исполнителем песни "Тебе — мои белые цветы". С тех пор периодически появляются новые хиты от главы Туркменистана. Например, в 2019 году он записал рэп про коня.

Видео: YouTube/ Хроника Туркменистана

21 июля СМИ сообщили, что президент Туркменистана якобы умер от почечной недостаточности, однако информация была опровергнута республикой.

Ранее "Страна" публиковала видео, как президент Туркмении поет для женщин советский хит "Кара-кум".

Также мы писали о том, как президент Туркмении учил министров играть в гольф, который очень похож на древнюю игру его страны.