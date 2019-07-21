Памятник советскому генералу Николаю Ватутину разрисовали в Полтаве. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области в воскресенье, 21 июля.

Инцидент произошел в ночь на 21 июля. Неизвестные написали на памятнике красной краской "Враг" и закрасили инициалы генерала. Правоохранители квалифицировали произошедшее как мелкое хулиганство. Отметим, что памятник Ватутину в Полтаве открыли в сентябре 2013 года.

Фото: poltava.to

Активисты уже покушались на этот памятник. Так, в ноябре 2015 года неизвестные разбили на постаменте памятную доску. В 2016 и 2017 годах памятник Ватутину в Полтаве также обливали краской.

Напомним, что на острове Славы под Полтавой распилили танк и пушку на металлолом.

Также мы писали о том, что в селе под Полтавой повалили памятник Ленину, но вождь оказался крепким и не разбился.