На фуршет партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" пришел временный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Его фото с мероприятия опубликовала в Facebook нардеп Виктория Сюмар.

По ее словам, на мероприятии также присутствует посол Канады в Украине Роман Ващук.

"У нас все очень демократично. С послами США и Канады, пловом, шашлыками и кандидатами и, конечно, журналистами", - написала Сюмар и выложила несколько снимков с фуршета, который проходит на свежем воздухе.

Скриншот, фото: Facebook/ Вікторія Сюмар

Напомним, "Страна" в режиме онлайн-хроники рассказывает о том, как Украина выбирает новый парламент на внеочередных выборах 21 июля.

Также мы писали о том, как голосуют известные украинцы на выборах в Верховную Раду 21 июля.