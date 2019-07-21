21 июля состоялись выборы в парламент Украины. "Страна" вела их онлайн-хронику.

По итогам выборов в Верховную Раду нового созыва войдут 424 депутата: 212 по спискам партий, которые преодолели 5%-ный барьер и 212 - победителей на одномандатных округах.

В этом году на портфели в Раде претендовали 22 партии и 3 084 кандидата на мажоритарных округах.

Фамилии тех мажоритарщиков, кто набирает по данным ЦИК большинство голосов на своем округе, можно посмотреть на сайте Центральной избирательной комиссии по этой ссылке.

Итоговые результаты голосования по мажоритарщикам опубликует "Страна", когда будут обработаны все протоколы.

На момент публикации материала (около 23:00 21 июля) ЦИК обработал 0,3% протоколов по одномандатным округам. Поэтому данные на сайте Центризбиркома постоянно меняются. Основной подсчет голосов продлится до завтрашнего вечера. И почти 100% бюллетеней посчитают уже к утру вторника.

Но при этом на мажоритарных округах всегда повышенная конкуренция. И не исключено, что кандадаты начнут затягивать процесс судебными исками, акциями протеста и локальными "майданами".

Кроме того, по мажоритарке тоже проводились свои экзитполы. И по некоторым особо скандальным участкам результаты уже более-менее известны.

Так, судя по всему в Раду не попадает соратник Петра Порошенко Александр Грановский, который активно "засевал" 169-й округ в Харькове.

Также в Киеве по всем округам, судя по экзитполам, побежают "слуги народа".