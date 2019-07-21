По состоянию на 16:00 явка украинцев на парламентские выборы составила 36,9%, что примерно на 4% меньше, чем на выборах в Раду в 2014 году. Об этом в Facebook сообщила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Так, по результатам параллельного подсчета явки, который проводила "Опора", явка на 16:00 составила 36,9%, в это же время в 2014 году явка была 40,6%.

"В разрезе регионов явка составляет: Запад - 34,3%, 2014 - 46,1%; Центр - 38,6%, 2014 - 43,9%; Восток - 38%, 2014 - 32,6%; Юг - 36,2%, 2014 - 34,6%. Погрешность для регионов - 1,4%", - написала Ольга Айвазовская.

Таким образом, больше всего снизили активность избиратели из западных областей. В 2014 году явка в регионе была почти на 12% выше. Менее активны украинцы из центральных областей: в 2014 году явка для них была на 5% выше. А вот жители юго-востока, напротив, активизировались. Явка в восточных регионах выросла на 6%, в южных - на 2%.

Скриншот: Facebook/ Aivazovska Olga

Как ранее отмечала "Страна", на парламентских выборах 21 июля украинцы снизили свою активность и по сравнению с обоими турами президентских выборов, и по сравнению с голосованием за кандидатов в депутаты в 2014 и 2012 годах.

Также мы писали, что по состоянию на 13:00 по киевскому времени в Австралии завершилось голосование на выборах в Раду. Явка составила 4%.

Кроме того, по состоянию на 14:30 по Киеву в Антарктиде проголосовали все украинские полярники, их явка составила 100%.