В лагере экс-президента Украины Петра Порошенко и тех, кто его поддерживает, сегодня, в день выборов в Раду, развернулась целая кампания против избирателей юго-востока. И бывший президент, и поддерживающие его блогеры призывают прийти на участки только западную Украину. Намекая, что голоса остальных украинцев - это "угроза".

Такое обращение, например, написал в Facebook сам Порошенко.

"Уважаемые жители западной Украины! Сегодня - критически важный момент. К сожалению, явка на западной Украине по состоянию на 17 часов значительно ниже, чем на Востоке. Это означает, что если такими будут конечные результаты, есть большая вероятность того, что Медведчук и Оппоплатформа сформируют следующую коалицию. Призываем вас, есть еще два часа для того, чтобы прийти и проголосовать для защиты нашего европейского будущего", - заявил он.

Потом, впрочем, он удалил свой пост. Но аналогичная запись осталась на странице его партии - "Европейская солидарности".

Фото: facebook.com

К тому же призывают и поддерживающие его спикеры в соцсетях.

Ранее "Страна" писала, как голосуют известные украинцы на выборах в Раду.

Также мы писали о том, что в Коростене исчез Француз, который вывел на выборы клонов Пашинского.