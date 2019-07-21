Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве.

"Это абсолютная ложь", - сказал представитель посольства.

В то же время, глава Туркменистана уже продолжительное время не появляется на публике, что действительно вызывает определенные вопросы. Гурбангулы Бердымухамедов 15 июля официально ушел в отпуск. С тех пор в сети не появлялось никакой информации о том, как он проводит время и чем занимается. По сообщениям государственного телевидения, президент планировал писать книгу и проводить время с семьей.

Фото: meta.ua

Напомним, что СМИ до этого сообщили, что умер президент Туркменистана якобы от почечной недостаточности.

Президент Туркменистана неоднократно демонстрировал свои музыкальные таланты. Например, мы писали о том, что он зачитал рэп в честь своего скакуна по кличке Ровач.