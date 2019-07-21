В день голосования на внеочередных парламентских выборах 21 июля в Николаеве один из избирателей снял штаны и трусы перед тем, как бросить бюллетень в урну. Полиция завела дело по факту хулиганства. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Николаевской области.

Сообщается, что инцидент произошел около 11:20 в Ингульском районе Николаева. По данным полиции, 55-летний мужчина на избирательном участке на 9-ой продольной улице, бросая свой бюллетень в урну, "нарушал общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось неприличными действиями.

Прибывшие на место правоохранители доставили мужчину в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и мотивов совершения хулиганских действий. По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как пишет "Преступности.НЕТ", мужчина перед тем, как бросить свой бюллетень в урну, снял штаны и трусы. По словам очевидцев, избиратель, совершая эти действия, говорил, что таким образом показывает, что он украинец.

Напомним, в Киеве женщина забыла взять паспорт на выборы и притворилась мертвой.

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