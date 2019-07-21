В то время, пока украинцы следят за ходом выборов в парламент, некоторые японцы не смогли принять участие в аналогичном голосовании. В воскресенье на часть районов Японии, Китая, а также двух регионов России обрушился сильный ливень. В понедельник для жителей Дальнего Востока ситуация ухудшится - максимально усилится тайфун "Данас".

Что там происходит сейчас, повторится ли Иркутская трагедия и как россияне готовятся к ЧП читайте в нашем материале.

Природные катаклизмы пришли в РФ в конце июня - начале июля. Эпицентром стала Иркутская область. После продолжительных дождей из берегов вышли несколько крупных сибирских рек. Сообщалось о 14 погибших, 13 пропавших без вести, 1258 травмированных. Большая вода затопила четыре тысячи домов, где проживают свыше девяти тысяч человек. На протяжении всего месяца власти во главе с министром МЧС и Владимиром Путиным разрешали проблему. Однако, похоже, на этом стихийные бедствия для России не закончатся. И не только для России.

В середине недели непогода пришла в Амурскую область (центр - Благовещенск; +7 часов по отношению к Киеву летом).

Из-за подмытая асфальта под землю на ходу провалился автомобиль (см. ниже видео). Водитель и пассажир получили травмы, они госпитализированы.

В Благовещенске и близлежащих населенных пунктах размытается дорожное покрытие и насыпь вокруг железнодорожного полотна. Вода из реки Зея хлынула по улицам (см. ниже на видео).

"Запаслись водой - технической и питьевой, зарядили телефоны и аккумуляторы. В магазин днем ходил муж. Ни я, ни дети на улицу не выходим, - рассказала нам жительница Благовещенска. - Хотели оперативно перебраться в Китай (он находится в полукилометре от города, по реке, - прим.), но погода не позволяет. Да и смысла нет - там то же самое".

В Китае с середины июля вода унесла жизни 61 человека, из опасных районов было эвакуировано более 350 тысяч человек. И погода не улучшается. Разрушено уже 9,3 тысяч домов, пострадал урожай сельскохозяйственных культур на площади 370 тысяч га. Прямой экономический ущерб от стихийного бедствия превысил 53,4 млрд юаней (7,8 млрд долларов).

В Японии, в префектурах Хиросимы на юго-западе главного острова Хонсю и Фукуока на острове Кюсю, эвакуация граждан проводилась сегодня. Местные спасатели вывезли более 110 тысяч человек. 21 июля в стране, как и в Украине, проводились выборы в верхнюю палату парламента. Но некоторые избирательные участки закрыли, голосование перенесли на более позднее время, поскольку граждане туда попросту не могли добраться из-за ливня и сильного ветра.

Месяц назад в Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8, населению было объявлено об угрозе цунами. Свои дома вынуждены или покинуть 1500 человек. И на днях люди получили еще одну плохую новость - на Дальний Восток надвигается тайфун "Данас". Он уже затронул японские, китайские и южнокорейские регионы. В понедельник он усилится и обрушится на Приморский край России (центр - Владивосток; +8 часов по отношению к Киеву по летнему времени).

"Постоянно смотрим новости, погоду... Возникает один вопрос: почему Японию и Китай эвакуируют, а у нас - нет. Нам некуда ехать, и это ожидание страшнее всего. Спасатели лодки готовят. Спасибо, мы тоже подготовили, купили втридорога. Но в Иркутске они не очень помогли, когда дамбы прорвало", - поделился с нами житель Владивостока Владимир.

Пик тайфуна "Данас" в Приморье ожидается в понедельник, 22 июля (по киевскому времени - с сегодняшней ночи, - прим.). По прогнозам, результатом станут интенсивные ливни с количеством осадков за короткий промежуток времени (менее суток) до 100-140 мм (60-100% месячной нормы). Возможны подтопления низменных участков местности, сельхозугодий, участков дорог. Ожидаются аварии на ЛЭП, связанные с подмывом опор, а также нарушения в работе системы ЖКХ.

Россиян просят по возможности не выходить из дома. Метеорологи дают неутешительные прогнозы: "Возможно смещение по серьезному ухудшению".

За ситуацией в регионе в режиме реального времени можно следить на карте ниже. Самые важные новости, касающиеся стихийного бедствия в Японии, Китае и в дальневосточных регионах России, будут опубликованы на нашем сайте.