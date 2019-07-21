После жаркого воскресенья понедельник, 22 июля, принесет в некоторые области Украины дожди и грозы. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Дожди - приближаются, жара - отодвигается. Такой лейтмотив начала нового синоптической недели в Украине. 22 июля атмосферный фронт придет в Украину. Фронт будет выполнять пожелания циклона по имени Theo, который примостился возле скандинавского хвостика, на самом севере Норвегии. Циклон - Бог весть где, а фронт прийдет к нам создавать условия атмосферной нестабильности", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник в западных и северных областях Украины возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Во время гроз дождь может усилиться. Также фронт будет постепенно перемещаться на восток, юго-восток, поэтому в понедельник вечером осадки достигнут Одесской области и центральных регионов, кроме Днепропетровщины.

По данным синоптика, на востоке и в на большей части территории юга в понедельник будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха 22 июля существенно не изменится, днем ​​+25...+30 градусов, на западе +23...+28 градусов, на юге и востоке и в большинстве центральных областей ожидается +28...+33 градуса. Однако на крайнем севере страны уже почувствуется грядущее похолодание, в северных районах Черниговской и Киевской областей завтра +23...+25 градусов.

Диденко отметила, что в Киеве 22 июля ожидаются периодические кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ближайшей ночью +15...+19 градусов, завтра днем ​​+25...+27 градусов. Во вторник, 23 июля, в большинстве областей Украины, включая Киев, температура воздуха ощутимо снизится.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, в Украину были жаркие выходные, но уже со вторника начнется похолодание.

Также мы писали, что а день выборов принес в Украину жару.