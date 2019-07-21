Наблюдатели общественной сети "Опора" продолжают сообщать о процедурных нарушениях во время голосования на досрочных выборах в Верховную Раду. Список происшествий в Киевской области опубликован на сайте "Опоры".

По данным наблюдателей, в Киевском области зафиксированы попытки выдачи бюллетеней без паспорта. В большинстве случаев нарушения не состоялись из-за замечания Опоры или избирательных комиссий. Однако в селе Домантовка на участке 320877 (92 ИО) выдали бюллетени без паспортов нескольким избирателям. Председатель избирательной комиссии дала на это разрешение. Об этом сообщил наблюдатель опоры, присутствующий на участке. После замечания наблюдателя больше таких случаев не фиксируется. В Шпендевке (93 ИО) на избирательном участке № 320554 пытались выдать бюллетень по удостоверению водителя, но не сделали этого. Избиратель вернулся с паспортом.

Видео: youtube.com

На 97 избирательном округе зафиксировано 3 попытки получить бюллетени без документов, предусмотренных избирательным законодательством. В селе Калита Броварского района на избирательном участке 320248 один избиратель забыл документы, еще один хотел проголосовать за водительскими правами. Однако в комиссии им проголосовать не дали и вернули домой за паспортами. Также одна женщина без документов хотела проголосовать в Березани, на избирательном участке №321095. Ее тоже вернули за документами.

В селе Цыбли Переяслав-Хмельницкого района (98 ИО), на избирательном участке №320816 избиратель нарушил тайну голосования, проигнорировав кабину и совершив волеизъявление прямо на ящике. Отмечается, согласно ч. 1 ст. 7 Закона Украины "О выборах народных депутатов" голосование на выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей запрещается. А согласно ч. 5 ст. 85 Закона избирательные бюллетени заполняются избирателем лично в кабине для тайного голосования. Во время заполнения избирательных бюллетеней запрещается присутствие в кабине для тайного голосования других лиц.

Фото: oporaua.org

В селе Тарасовка Белоцерковского района (90 ИО) к участку №320079 был организован подвоз избирателей школьными автобусами. Подвозили преимущественно пожилых людей. Как отмечает наблюдатель опоры, такой подвоз он фиксировал дважды. Первый раз привезли около 15 человек, второй - лишь одного человека. Согласно словам местных жителей, организатором транспорта к избирательному участку является сельский совет. Отмечается, что подвоз избирателей может расцениваться как вероятный контроль за волеизъявлением избирателей. В соответствии с ч. 2 ст. 6, применения насилия, угроз, обмана, подкупа или любых других действий, препятствующих свободному формированию и свободному выявлению воли избирателя, запрещается.

Вместе с тем, заместитель начальника полиции Киевской области полковник Александр Шляховская, отметил, что это организовано действительно сельским советом для местных жителей пожилого возраста, которым трудно самостоятельно добраться до избирательного участка. Автобусы предоставлялись, чтобы эти люди имели возможность проголосовать и они действительно были в списках. Однако, это сообщение полиция зафиксировала, опросят сельского голову, не было ли давления на избирателей. Сейчас же полиция нарушения не видит.

Также В 90 избирательном округе на всех 97 избирательных участках отсутствует информационный плакат о кандидата-мажоритарщика Николая Бабенко. Секретарь ОИК объяснил это тем, что кандидат после регистрации подал заявление о снятии своей кандидатуры. Впрочем, после того, как его исключили, он снова подал документы, но уже в то время, когда информационные плакаты были направлены к печати. Именно поэтому они и не были напечатаны.

В Борисполе возле избирательного участка №321211 девушка раздавала значки как благодарность за то, что люди пришли и проголосовали. При этом говорила, что это не агитация, поскольку раздает их тем, кто уже проголосовал и она представительница общественной организации.

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Видео: youtube.com

Также налюдатели зафиксировали ряд печатной агитационной продукции в области. В частности, в селе Белогородка 95 ВО округа обнаружили агитацию в пользу кандидатов Николая Ляшенко, Вячеслава Кучера и Андрея Нагребельного и "Батькивщины". Листовки были расклеены на столбах и заборах. Наблюдатели вызвали полицию в связи с нарушением ведения агитации.

Также в пределах всего 95 избирательного округа наблюдатели фиксируют скрытую агитацию в пользу кандидата Владимира Карплюка. В Фастове (91 ИО) на центральной площади Победы напротив избирательного участка №321389 на балконе жилого дома находится баннер "За Сольвара". Перед входом на эту же избирательный участок, на информационном стенде размещена агитация нескольких партий, а рядом расположен рядом лайтбокс "Сделаем их еще раз 21 июля".

В 97 избирательном округе в селе Калиновка и по дороге в поселок Семиполки наблюдатели зафиксировали билборды со скрытой агитацией в пользу "Слуги народа" с надписью "Сделаем их еще раз 21 июля". В Броварском районе на каждом столбе по улицам Шевченко и Мира зафиксирована агитация в пользу разных политических сил. А возле избирательного участка №320248 наблюдатели зафиксировали агитку с признаками черного пиара в отношении кандидата от "Слуги народа" Николая Галушко. Полицию сообщили о нарушениях.

Кроме того, наблюдателю в этом же округе пришло смс-сообщение с текстом "На 12 часов явка только 18%. Не оставайтесь дома! Павел Ризаненко". Однако, как сообщила представительница самого кандидата Павла Ризаненко, они не знают об этой ситуации и таких сообщений не видели.

Отмечается, что согласно ч. 2 и ч. 3 ст. 70 ЗУ "О выборах народных депутатов Украины", предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов, а осуществление предвыборной агитации накануне дня голосования и в день голосования запрещается.

Напомним, что КИУ и ОПОРА назвали нынешние выборы 2019 честнее выборов-2014.

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